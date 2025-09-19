© Tgcom24
La dedica nel giorno del compleanno della compagna neomamma
Andrea Damante ed Elisa Visari continuano a far sognare i loro fan. La coppia, amatissima sui social, ha da poco annunciato la nascita del piccolo Liam e ora Elisa Visari festeggia il suo primo compleanno da mamma, e per l’occasione il dj ha scelto di dedicarle un messaggio che ha commosso tutti.
Sul suo profilo Instagram, Andrea Damante ha condiviso una storia in cui mostra la compagna Elisa Visari e il neonato addormentati insieme. L’immagine, già di per sé tenerissima, è stata accompagnata da parole cariche di amore: “Buon compleanno creatura meravigliosa! Mi hai salvato la vita”. I due stanno insieme da circa cinque anni e hanno ufficializzato la storia nel 2021, proprio a San Valentino.
Andrea Damante ed Elisa Visari stanno insieme dal 2020, poco dopo la fine della relazione tra il dj e Giulia De Lellis. La storia è proseguita tra alti e bassi fino al febbraio 2024 quando la coppia aveva annunciato la rottura. Poi però si sono riavvicinati e nel novembre dello stesso anno sono stati avvistati in atteggiamenti complici. Nel 2025 hanno annunciato la gravidanza con un video dolcissimo: “Il nostro sogno più grande sta per diventare realtà… Un Mini Dama in arrivoooo!!!”. Il 12 settembre è nato Liam: “Il nostro piccolo grande amore è finalmente tra le nostre braccia – hanno scritto sui social postando le prime foto del bebè - Ci hai già regalato l’amore più puro che esista. Benvenuto nella nostra famiglia”.
