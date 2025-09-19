Andrea Damante ed Elisa Visari stanno insieme dal 2020, poco dopo la fine della relazione tra il dj e Giulia De Lellis. La storia è proseguita tra alti e bassi fino al febbraio 2024 quando la coppia aveva annunciato la rottura. Poi però si sono riavvicinati e nel novembre dello stesso anno sono stati avvistati in atteggiamenti complici. Nel 2025 hanno annunciato la gravidanza con un video dolcissimo: “Il nostro sogno più grande sta per diventare realtà… Un Mini Dama in arrivoooo!!!”. Il 12 settembre è nato Liam: “Il nostro piccolo grande amore è finalmente tra le nostre braccia – hanno scritto sui social postando le prime foto del bebè - Ci hai già regalato l’amore più puro che esista. Benvenuto nella nostra famiglia”.