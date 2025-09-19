Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
People
Sono una famiglia

Andrea Damante commuove tutti: “Elisa Visari mi ha salvato la vita”

La dedica nel giorno del compleanno della compagna neomamma

19 Set 2025 - 10:48
1 di 15
© Tgcom24
© Tgcom24
© Tgcom24

© Tgcom24

© Tgcom24

Andrea Damante ed Elisa Visari continuano a far sognare i loro fan. La coppia, amatissima sui social, ha da poco annunciato la nascita del piccolo Liam e ora Elisa Visari festeggia il suo primo compleanno da mamma, e per l’occasione il dj ha scelto di dedicarle un messaggio che ha commosso tutti.

Leggi anche

Elisa Visari svela la data del parto: “Andrea Damante è già impazzito"

Sul suo profilo Instagram, Andrea Damante ha condiviso una storia in cui mostra la compagna Elisa Visari e il neonato addormentati insieme. L’immagine, già di per sé tenerissima, è stata accompagnata da parole cariche di amore: “Buon compleanno creatura meravigliosa! Mi hai salvato la vita”. I due stanno insieme da circa cinque anni e hanno ufficializzato la storia nel 2021, proprio a San Valentino.

Leggi anche

Andrea Damante organizza per Elisa Visari un babyshower a sorpresa

La storia d’amore di Damante e Visari

 Andrea Damante ed Elisa Visari stanno insieme dal 2020, poco dopo la fine della relazione tra il dj e Giulia De Lellis. La storia è proseguita tra alti e bassi fino al febbraio 2024 quando la coppia aveva annunciato la rottura. Poi però si sono riavvicinati e nel novembre dello stesso anno sono stati avvistati in atteggiamenti complici. Nel 2025 hanno annunciato la gravidanza con un video dolcissimo: “Il nostro sogno più grande sta per diventare realtà… Un Mini Dama in arrivoooo!!!”. Il 12 settembre è nato Liam: “Il nostro piccolo grande amore è finalmente tra le nostre braccia – hanno scritto sui social postando le prime foto del bebè - Ci hai già regalato l’amore più puro che esista. Benvenuto nella nostra famiglia”.

Leggi anche

Andrea Damante ed Elisa Visari sono diventati genitori

Andrea Damante organizza il babyshower a Elisa Visari a sorpresa

1 di 21
© Instagram
© Instagram
© Instagram

© Instagram

© Instagram

 

andrea damante
elisa visari
gossip

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri