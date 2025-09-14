Andrea Damante ed Elisa Visari sono diventati genitori

Andrea Damante ed Elisa Visari stanno insieme dal 2020, poco dopo la fine della relazione tra il dj e Giulia De Lellis. La storia è proseguita tra alti e bassi fino al febbraio 2024 quando la coppia aveva annunciato la rottura. Poi però si sono riavvicinati e nel novembre dello stesso anno sono stati avvistati in atteggiamenti complici. Nel 2025 è arrivata la gravidanza (annunciata con un video dolcissimo: “Il nostro sogno più grande sta per diventare realtà… Un Mini Dama in arrivoooo!!!”) e i nuovi progetti di vita in famiglia. A giugno un babyshower a sorpresa a Milano, poi le vacanze con il pensiero a Liam, arrivato a settembre.