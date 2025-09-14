Andrea Damante ed Elisa Visari sono diventati genitori

La coppia ha annunciato che il 12 settembre è nato Liam
Elisa Visari e Andrea Damante hanno comunicato ai fan che il 12 settembre è nato Liam. “Il nostro piccolo grande amore è finalmente tra le nostre braccia – hanno scritto sui social postando le prime foto del bebè - Ci hai già regalato l’amore più puro che esista. Benvenuto nella nostra famiglia”. I due fanno coppia da cinque anni.
Dopo una serie di indizi arriva la conferma ufficiale: Andrea Damante ed Elisa Visari sono genitori. Ecco perché qualche sera fa il dj ha annunciato l’assenza a un evento in Puglia in cui sarebbe dovuto essere ospite: “Per causa di forza maggiore questa sera non potrò essere in consolle a saltare insieme a voi. – ha scritto Damante sul suo Instagram – Sapete che non mollo mai e che ci sono sempre, ma questa sera proprio non potevo”. In più sulla porta di casa della coppia era comparso un fiocco azzurro. Ora finalmente la coppia ha comunicato l’arrivo di Liam ai follower.
Andrea Damante ed Elisa Visari stanno insieme dal 2020, poco dopo la fine della relazione tra il dj e Giulia De Lellis. La storia è proseguita tra alti e bassi fino al febbraio 2024 quando la coppia aveva annunciato la rottura. Poi però si sono riavvicinati e nel novembre dello stesso anno sono stati avvistati in atteggiamenti complici. Nel 2025 è arrivata la gravidanza (annunciata con un video dolcissimo: “Il nostro sogno più grande sta per diventare realtà… Un Mini Dama in arrivoooo!!!”) e i nuovi progetti di vita in famiglia. A giugno un babyshower a sorpresa a Milano, poi le vacanze con il pensiero a Liam, arrivato a settembre.
Commenti (0)