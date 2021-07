Amber Heard è diventata mamma: l'annuncio a sorpresa sui social

Fiocco rosa per Amber Heard: l'attrice 35enne, reduce da un difficilissimo divorzio da Johnny Depp, è diventata mamma per la prima volta di una bambina. L'annuncio, a sorpresa, è arrivato su Instagram dove la neomamma ha condiviso la prima foto della piccola e il nome. "Mia figlia è nata l'8 aprile 2021. Si chiama Oonagh Paige Heard" ha scritto. Secondo quanto rivelato da Hollywood Reporter, la star del cinema avrebbe fatto ricorso alla maternità surrogata.

Un figlio alle mie condizioni "Sono così entusiasta di condividere questa notizia con voi. Quattro anni fa ho deciso che volevo avere un figlio" ha rivelato la Heard sui social network, condividendo la prima immagine con la neonata tra le sue braccia. E specificando: "Volevo farlo alle mie condizioni. Ora apprezzo quanto sia radicale per noi donne pensare in questo modo a una delle parti più fondamentali del nostro destino. Spero che si arrivi a un punto in cui è normale non volere un anello per avere una culla". Un riferimento, probabilmente, alla scelta della surrogazione.

L'inizio di una nuova vita - Nonostante il desiderio della star di Aquaman di tenere la sua vita privata lontana dai riflettori, non poteva fare a meno di condividere la gioia della maternità. Consapevole che "Una parte di me vuole sostenere che la mia vita privata non è affare di nessuno. Capisco anche che la natura del mio lavoro mi obbliga a prenderne il controllo" ha spiegato. Concludendo: "Lei è l'inizio del resto della mia vita".

Il divorzio da Johnny Depp - La maternità per Amber Heard è arrivata dopo il difficilissimo divorzio da Johnny Depp. I due attori si sono sposati nel 2015: un matrimonio lampo finito 15 mesi dopo con tanto di accuse di violenza tra i due e una guerra legale che l'ha trasformato in una delle separazioni più tormentate della storia di Hollywood. Ora, però, per Amber Heard inizia una nuova vita insieme alla sua bambina.