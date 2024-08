A qualche minuto di distanza dall'annuncio di Alvaro Morata, anche Alice Campello ha postato il suo messaggio in cui spiega i motivi che li hanno portati alla separazione. "Alvaro ed io abbiamo deciso di separarci ed è la decisione più difficile che abbiamo preso nella nostra vita" ha scritto l'influencer. "Voglio chiarire, come ha fatto lui, che non ci sono stati terzi né nessuna mancanza di rispetto da parte di entrambi. Posso solo dire che in questi 8 anni ho avuto una persona accanto che non ha fatto altro che darmi la priorità e prendersi cura di me e rispettarmi e per questo non posso permettere nessun tipo di speculazione falsa e la decisione di dirlo così 'presto'" ha proseguito: da giorni circolavano rumor su di loro, che potrebbero aver affrettato l'annuncio. "Non vorrei che pensaste che quello che avete visto nelle foto di Instagram che abbiamo pubblicato è stata una bugia. Non avremmo potuto chiedere di più e continuiamo a farlo, però arriva un momento in cui si accumulano molte incomprensioni mal gestite e le cose poco a poco si rovinano ed esplodono" ha spiegato Alice. "Sempre ci siamo promessi per rispetto a tutto quello che abbiamo vissuto di non arrivare al punto di farci danno o essere tossici e di chiudere prima e così è stato. Solo ringrazio Alvaro per tutto quello che ha fatto per me, per come si è preso cura, per il papà e il marito che è stato e augurargli il meglio. Sempre." ha concluso.