Alice Campello mette e toglie la fede, cosa succede con Morata?

Alice Campello ha postato nelle storie di Instagram un selfie allo specchio in cui posa in accappatoio e all'anulare si nota la fede che brilla. Un dettaglio che non è sfuggito agli appassionati di gossip, che subito hanno aperto un dibattito e lanciato varie ipotesi: sono tornati insieme? Non si tratta dell'anello nuziale, ma di uno qualunque? Il gioiello è sulla mano destra, ma chi ha seguito sempre le vicende della coppia sostiene che lei era solita spostarlo, per aderire all'usanza spagnola. Anche in un recente post si nota al dito dell'influencer un gioiello che sembra lo stesso che sfoggiava quando era felice con Alvaro Morata, ma nell'ultimo scatto non compare. Cosa stia succedendo non si sa, dal momento che lei non risponde alle numerose domande dei follower.