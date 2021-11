Alessio Boni papà bis: è nato Riccardo

Benvenuto Riccardo, Alessio Boni è papà bis Tgcom24 1 di 14 Instagram 2 di 14 Instagram 3 di 14 Instagram 4 di 14 Instagram 5 di 14 Instagram 6 di 14 Instagram 7 di 14 Instagram 8 di 14 Instagram 9 di 14 Instagram 10 di 14 Instagram 11 di 14 Instagram 12 di 14 Instagram 13 di 14 Instagram 14 di 14 leggi dopo slideshow ingrandisci

Fiocco azzurro per Alessio Boni e Nina Verdelli, che sui social festeggiano la nascita del loro secondogenito, Riccardo. E' la giornalista a postare uno scatto in bianco e nero in cui si intravedono l'orecchio e la manina del neonato. "Pulcinibus" scrive, usando lo stesso nomignolo con cui si riferiva al bebè durante la gravidanza. E tra gli hashtag aggiunge: "Non potrei essere più felice".