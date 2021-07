Alessio Boni aspetta il secondo figlio: ecco Nina Verdelli con i suoi "boys"

Alessio Boni sta per diventare papà per la seconda volta. Ad annunciarlo sui social ci ha pensato la sua compagna, Nina Verdelli . La giornalista e figlia d’arte ha posato per uno scatto in bikini, con il pancione in bella vista. In braccio tiene Lorenzo , il primo figlio che ha avuto dall'attore poco più di un anno fa, a marzo 2020.

Leggi Anche Alessio Boni sul red carpet col passeggino

Riservati e attenti alla privacy, sui social Alessio e Nina non condividono molti dettagli della loro vita privata. Questa seconda gravidanza però è una notizia troppo bella per tenerla tutta per loro. E così hanno deciso di svelare ai follower che presto arriverà una seconda cicogna, con poche parole e una foto eloquente. "My boy(s)" scrive semplicemente la Verdelli, sottolineando il fatto che i ragazzi di casa stanno per aumentare.

Leggi Anche Alessio Boni e Nina Verdelli sono diventati genitori

Sarà un altro maschietto, dunque, per l'attore 55enne e per la giornalista 37enne. Lorenzo è nato il 20 marzo 2020, in pieno lockdown e, ancora piccolissimo, ha debuttato insieme ai genitori sul red carpet del Festival di Venezia. Boni ha sempre sognato di avere dei figli tanto che, quando era ancora single, ha a lungo accarezzato l'idea di adottarne uno. Poi ha conosciuto la Verdelli, la donna giusta con cui mettere su famiglia. E infatti dopo 4 anni insieme è arrivato Lorenzo e ora si preparano ad accogliere una new entry.