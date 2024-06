Alessia Marcuzzi in vacanza in segreto con l'ex marito?

Alessia Marcuzzi posta immagini sexy in bikini sulla spiaggia di Formentera. Con lei c’è la figlia Mia Facchinetti e un bel gruppetto di amiche, ma non è chiaro se ci sia anche Paolo Calabresi Marconi con cui si vocifera ci sia stato un ritorno di fiamma. La conduttrice tv che sta godendo di un particolare periodo felice in ambito professionale con una serie di nuovi progetti in partenza in autunno sarebbe di nuovo innamorata. Lei si guarda bene dallo spifferare foto o video con l’ex ma sulla sabbia accanto ad Alessia ci potrebbe essere proprio Paolo. Del resto anche l'anno scorso era stata paparazzata a Formentera con l'ex marito.