Alessia Marcuzzi single? Lei replica con un video: guarda chi c’è sul divano

Una giornata intensa e infinita per Alessia Marcuzzi, travolta dal gossip. Mentre sul web impazzava la notizia lanciata da Dagospia secondo cui la conduttrice avrebbe rotto con il marito, lei era impegnata nello shooting per lanciare i suoi nuovi prodotti di bellezza. Al mattino l’arrivo del suo ex Francesco Facchinetti a trovare Mia dopo i mesi di lontananza dovuti al lockdown, poi le telecamere e infine un po’ di relax sul divano. E nei video social notturni ecco comparire Paolo Calabresi Marconi.

Non ha smentito, non ha scritto, non ha rilasciato dichiarazioni, nonostante sul web fosse esplosa la notizia secondo cui lei e il marito dopo sei anni di matrimonio, si fossero detti addio durante la quarantena (era di 5 settimane fa un tenerissimo e dolcissimo messaggio d’auguri di Alessia a Paolo).

Alessia Marcuzzi ha trascorso una giornata lunga e impegnativa. Prima le emozioni per il ritrovato abbraccio tra la piccola Mia e papà Francesco che finalmente ha potuto rivederla dopo mesi di lontananza. Poi una serie di registrazioni per i tutorial dei suoi prodotti di bellezza. “Eccomi qua, ho finito di girare i tutorial per Luce e ho capito che sono veramente negata…” dice nelle Stories la Marcuzzi sfinita e provata. Ha truccato, struccato e provato i prodotti sull’amica Ezia tra telecamere, mascherine e mille attenzioni. Alessia mima i gesti della beauty routine quotidiana e si dice negata per i tutorial.

Infine, a tarda sera si gode il divano e le acrobazie di Mia con l’hula-hoop. Ed è nei video notturni che riappare Paolo Calabresi Marconi. A chi ha detto che i due si sono mollati e che lui ha lasciato l’appartamento romano della conduttrice, lei risponde mostrandolo rilassato sul divano mentre coccola la bambina. Piedi nudi, jeans e aria distesa e serena, Paolo sorride. Lei inquadra gambe e scarpe mentre la figlia e il cagnolino giocano davanti a loro. Nessun commento, ma un dato certo: Paolo Calabresi Marconi vive ancora con Alessia.



