Alessia Marcuzzi si separa dal marito? Il gossip "esplode" in Rete

Una piccola bomba è esplosa nel mondo del gossip, e subito ha fatto impazzire i più pettegoli. Secondo i rumor che circolano in Rete, sarebbe finito dopo 6 anni il matrimonio tra Alessia Marcuzzi e il marito Paolo Calabresi Marconi. E' stato il sito Dagospia a lanciare la notizia, ma dalla showgirl non è arrivato alcun commento, né per confermare né per smentire. L'ultima foto di coppia risale a cinque settimane fa, quando Alessia ha postato alcuni scatti insieme a Paolo per fargli gli auguri di compleanno. Il silenzio social però non vuol dire molto per loro, che hanno sempre preferito mantenere gli affari di cuore lontani dai riflettori e le loro apparizioni insieme su Instagram sono sempre state rarissime.