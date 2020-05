E’ tempo di tornare a mangiare fuori. I ristoranti romani hanno riaperto i battenti e Alessia Marcuzzi si gode un buon piatto di pasta con pomodorini, cozze e pecorino. “Una delle più buone che abbia mai mangiato” scrive mostrando la tavola imbandita. La serata è lunga e la showgirl, travolta da giorni dal gossip sulla crisi con il marito Paolo Calabresi Marconi, non riesce a prender sonno e si aggira facendo selfie sexy. Ma a cena con lei chi c’era?

Alessia Marcuzzi e la sua prima cena fuori, ma con chi? Tgcom24 1 di 17 Instagram 17 di 17 Instagram 17 di 17 Instagram 17 di 17 Instagram 17 di 17 Instagram 17 di 17 Instagram 17 di 17 Instagram 17 di 17 Instagram 17 di 17 Instagram 10 di 17 Instagram 11 di 17 12 di 17 13 di 17 14 di 17 15 di 17 16 di 17 17 di 17 leggi dopo slideshow ingrandisci

Leggi anche>Alessia Marcuzzi single? Lei replica con un video: guarda chi c’è sul divano

“Non so se si era capito, ma io non ho sonno” dice la Marcuzzi dopo aver postato una serie di video che la ritraggono seduta sulla porta di casa. Una mise più sexy con le gambe nude affusolate e perfette in bella vista e una mise più casual con i jeans.

Dopo aver smorzato i gossip sulla crisi matrimoniale lanciati da Dagospia (secondo cui la conduttrice tv avrebbe lasciato proprio durante la quarantena il marito), mostrando in video Paolo Calabresi Marconi sul divano di casa intento a fare le coccole alla figlia Mia, Alessia si concede una serata mondana.

Dopo tanto tempo, è bello ritornare a gustare un piatto di pasta al ristorante, accompagnato da un buon bicchiere di vino. Ma chi ci sarà stato a far compagnia alla bella Alessia?





Leggi anche>Alessia Marcuzzi si separa dal marito? Il gossip "esplode" in Rete

Alessia Marcuzzi single? Lei replica con un video: guarda chi c’è sul divano Tgcom24 1 di 18 18 di 18 18 di 18 18 di 18 18 di 18 18 di 18 18 di 18 18 di 18 18 di 18 10 di 18 11 di 18 12 di 18 13 di 18 14 di 18 15 di 18 16 di 18 17 di 18 18 di 18 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: