Alena Seredova e Alessandro Nasi in festa per il battesimo di Vivienne

Una cerimonia intima e raccolta, con solo alcuni familiari in chiesa ad assistere alla benedizione. Sui social non sono mancate le foto della giornata, con la nonna Daniela Remmert in posa con la nipotina e anche David Lee Buffon e Louis Thomas Buffon (i figli che la modella ha avuto dall'ex marito Gigi Buffon ) che si sono concessi ai flash con la sorellina.

Alena Seredova ha scelto un tailleur bianco per il battesimo della sua bambina, nata a maggio 2020. Capelli sciolti, friulane ai piedi e tantissima emozione in una giornata così speciale. Vivienne era deliziosa con l'abitino di tulle e un cappotto di montone per tenersi al calduccio. Ha posato con pazienza insieme ai genitori, alla nonna e ai fratelli David Lee Buffon e Louis Thomas Buffon, ometti perfetti in completo nero e camicia bianca.

La festa a casa

Dopo la cerimonia, la famiglia ha festeggiato a casa in semplicità. Alena Seredova ha postato sui social qualche immagine con Vivienne protagonista, mentre saltella e balla nel salone. Nessuno sfarzo o effetti speciali, basta l'amore e la serenità che si respira nell'aria per rendere la giornata indimenticabile. La sera gli amici più cari sono stati invitati a cena, per celebrare con un bel brindisi.

Leggi Anche Alena Seredova in attesa delle nozze si gode... la luna di miele



Nozze in arrivo

Se il battesimo di Vivienne è stato celebrato con sobrietà, chissà cosa hanno in mente Alena Seredova e Alessandro Nasi per le loro nozze? Dopo la proposta di matrimonio arrivata ad agosto, si diranno sì nel 2023. Lei sogna una cerimonia intima e riservata, con pochi intimi, ma è pronta ad accogliere le richieste del futuro marito che invece spera in una festa in grande spolvero. Stanno insieme da 7 anni e quando si sono incontrati lei era reduce dalla fine della storia con Gigi Buffon: "Pensavo non mi volesse più nessuno, persino mia madre lo diceva", ha raccontato Alena Seredova al settimanale Chi. Invece aveva torto: con Alessandro Nasi ha ritrovato la felicità e costruito una famiglia bellissima.