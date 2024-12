Adriana Lima si è sposata, le nozze con Andre Lemmers nel deserto

Adriana Lima ha sposato Andre Lemmers con cui fa coppia dal 2021. La top model 43enne lo ha annunciato pubblicando la foto di due mani che si stringono in cui compare in bella vista la fede e un brillante con la sabbia del deserto sullo sfondo e la scritta “ufficialmente la signora Lima Lemmers, anche detta Limers”. Come colonna sonora della storia la canzone di Marilyn Monroe, “I Wanna Be Loved by You,” che dice “Voglio essere amata da te, solo da te, da nessun altro se non te”.