A casa di Belen tra macarena, travestimenti e salti sul divano

Liberi di ballare, di saltare a piedi nudi sul divano, di salire sulla sedia con gli stivali, di fumare in casa e di divertirsi a più non posso. In casa Rodriguez è il giorno del compleanno dell'amica Patrizia e così la famiglia si riunisce per brindare. I bambini saltellano e giocano sul sofà in salotto travestiti e mascherati, nonno Gustavo si diletta nelle performance con la bouncy ball, Belen balla la macarena con l'amica. Guarda che fiesta...