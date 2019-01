Fabrizio Corona: “Belen e De Martino insieme? Sarei felice per loro”

“Una per stare con me deve essere una pazza totale”. Così Fabrizio Corona parla dei suoi amori a Federica Panicucci durante la puntata di Mattino Cinque. Belen è l'ultima donna che ha amato, e incalzato dalle domande della conduttrice spiega: “Se si fidanzasse con me sarebbe una pazza totale. Lei è tormentata come me... Io sono in un periodo particolare della mia vita e lei pure...”. E su un ritorno di fiamma tra la Rodriguez e Stefano De Martino, replica: “La famiglia è la cosa più importante di tutte... se ce l'ho fatta io, mi auguro lo facciano anche loro”.