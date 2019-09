"Ha mai incontrato la Regina?", Elisabetta scherza con i turisti che non la riconoscono

In tweed e foulard in testa, passeggiava in incognito nei dintorni della residenza estiva di Balmoral, in Scozia, accompagnata da un poliziotto, quando un gruppo di turisti americani l'ha fermata per chiederle informazioni su... di lei. E la regina Elisabetta è stata al gioco. La sovrana britannica, infatti, è stata la protagonista di una divertente gag quando si è prestata alla curiosità degli stranieri. "Ha mai incontrato Elisabetta?", le hanno chiesto, come riferisce il Times. "Io no, ma quell'agente sì", la risposta della testa coronata.