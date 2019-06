Gran Bretagna, Trump incontra la regina Elisabetta a Buckingham Palace

L'elicottero che trasportava l'inquilino della Casa Bianca e la moglie è atterrato poco dopo mezzogiorno nei giardini del palazzo, dove il principe Carlo e Camilla lo stavano aspettando. L'erede al trono e la duchessa di Cornovaglia hanno scortato la coppia americana fin dalla regina, in piedi davanti alla porta del palazzo. Elisabetta ha stretto le mani sorridente prima a Trump, poi a Melania. Quindi li ha invitati a entrare per un incontro di benvenuto all'interno del palazzo alla presenza di Carlo e Camilla, salutato dall'onore delle salve di cannone. Dentro la struttura ci sono anche i figli del presidente, in primis Ivanka col marito Jared Kushner, e altri esponenti del seguito come il consigliere della sicurezza nazionale, John Bolton. Tutti hanno preso posto sui balconi di fronte al cortile interno, dove si è schierata la Guardia Reale, con le tradizionali uniformi per la parata di accoglienza suggellata dagli inni nazionali. Il presidente e la first Lady - ai due lati della regina, con Carlo e Camilla leggermente indietro - hanno ascoltato quello americano tenendo la mano sul cuore, prima che il presidente e la sovrana si muovessero per ricevere l'omaggio della guardia.

Trump attacca il sindaco di Londra: "Perdente completo" - In mattinata, Trump ha aspramente criticato il sindaco di Londra, Sadiq Khan, definendolo un "perdente completo" per aver contestato la decisione della Gran Bretagna di "srotolare il tappeto rosso" per il capo della Casa Bianca. "Khan, che ha fatto un terribile lavoro come sindaco di Londra, ha fatto commenti cattivi sul presidente degli Stati Uniti", ha scritto su Twitter prima di scendere dall'Air Force One a Londra. Secondo Trump farebbe meglio a concentrarsi sulla lotta alla criminalità della capitale britannica.



"Qui si vede solo la Cnn, troppe Fake News" - Ma il sindaco di Londra non è l'unico bersaglio di Trump che ha attaccato anche la Cnn: "L'unico problema è che qui la fonte primaria delle informazioni disponibili dagli Usa è la Cnn: l'ho guardata per un po', poi ho spento. Tutto in negativo e troppe Fake News", ha scritto ancora su Twitter. Lamentandosi della scarsità di scelta di canali stranieri del pacchetto via cavo (manca fra l'altro Fox), il presidente Usa in un secondo tweet invita gli abbonati a protestare contro l'AT&T e aggiunge: "I rating della Cnn stanno comunque morendo. E' cosi' scorretto ricevere notiziari scadenti e Fake News. Quando il mondo guarda la Cnn, ha una fotografia falsa degli Usa. Triste".