Nuovo look per Donald Trump: prima di volare a Londra il presidente Usa prova a domare il ciuffo ribelle

Sale sul palco con piglio deciso, toglie il cappello da baseball e... sorpresa: Donald Trump cambia faccia. Il presidente Usa, alla vigilia del viaggio in Gran Bretagna, si è presentato con un nuovo look in visita alla McLean Bible Church di Vienna, in Virginia, per pregare con il pastore David Platt alla veglia funebre per le 12 vittime della strage del 31 maggio a Virginia Beach. Il tycoon, senza il solito ciuffo biondo che lo contraddistingue e che va a coprirgli la fronte, sfoggia una nuova pettinatura un po' rockabilly. Con tutti i capelli pettinati all'indietro e il ciuffo ribelle - finalmente - domato, è così quasi irriconoscibile: lineamenti meno duri e viso più luminoso. Al cospetto della Regina, però, il ciuffo tornerà al suo posto?