Già oltre 900mila voti ai borghi in gara per “Missione Comune” di Eolo

Il progetto “ Missione Comune ” di Eolo, lanciato ad aprile con l’obiettivo di supportare i piccoli borghi italiani nella loro battaglia contro lo spopolamento, si è subito rivelato un grande successo già nella prima fase della gara, con un totale di oltre 900mila voti raccolti. E ora i 10 Comuni che guidano la classifica sono i protagonisti delle “ sfide social ” per poter accumulare più punti da “spendere” in premi tecnologici come connettività, webcam, totem interattivi, lavagne digitali, proiettori e tablet che consentano anche alle piccole realtà di innovarsi.

Nella prima fase di votazioni, la palma del piccolo borgo più votato è andata a un Comune del centro-sud, Villetta Barrea in provincia de L’Aquila. Secondo in classifica Voltaggio (AL), seguito dal “capostipite della campagna di sensibilizzazione, Esino Lario (LC). Al quarto posto in classifica Cartosio (AL), seguito da Monte Cerignone (PU), Carro (SP), Cellere (VT), Mioglia (SV), Rivarossa (TO), Bardi (PR).

Aiutati dai propri cittadini, ora questo dieci comuni sono impegnati, nei prossimi mesi, a incrementare il loro punteggio attraverso le “missioni social” proposte sulla piattaforma di Missione Comune, così da potersi aggiudicare il contributo massimo di 14mila euro da convertire in premi tecnologici.

Missioni che sono semplicissime: per promuovere il proprio comune sono sufficienti tre passaggi.



1) condividere su Facebook il link https://missionecomune.eolo.it;

2) condividere su Facebook o su Instagram il video di #EOLOMissioneComune

3) Scattare una foto di un piatto tipico del o dello scorcio più bello del borgo pubblicandolo su Facebook o su Instagram con l’hashtag #EOLOMissioneComune.



Nel frattempo continua la seconda fase di votazione, che permetterà ad altri 10 comuni di salire in graduatoria. E così succederà ogni mese: i primi 10 comuni in classifica passano alla fase successiva e gli altri possono riprovare a scalare la graduatoria aiutati dai propri cittadini e i simpatizzanti: in totale, nel corso dell’anno, saranno così 100 comuni che potranno accedere al progetto EOLO Missione Comune, e 300 nel corso dei tre anni di durata del progetto.