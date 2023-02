Zeekr 003 arriva in Europa

La Zeekr alla conquista del mercato europeo

Come mostrano le immagini che vi proponiamo in questo articolo, la 003 è già nella fase di test su strada con una livrea mascherata, ma è pronta per arrivare nel vecchio continente già verso la metà dell’anno in corso. Queste foto sono un chiaro messaggio che Zeekr intende mandare al mercato europeo: la Bev del Gruppo Geely macina chilometri sotto una veste “carnevalesca”, in realtà sta facendo soltanto “le prove generali” prima del debutto ufficiale.