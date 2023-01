Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV: torna il rotativo

Al Salone di Bruxelles la Casa giapponese ha presentato in anteprima mondiale la MX-30 e-Skyactiv R-EV: non è una elettrica al 100% come la MX-30 già a listino, ma una ibrida plug-in con la possibilità di percorrere fino a 85 km in elettrico e di utilizzare il motore termico per generare energia ed aumentare l’autonomia (mantenendo la trazione sempre elettrica).

Alloggiato nel vano motore, il propulsore termico che funziona da range extender è il rotativo 8C, scelto per la grande compattezza di questa architettura. Per quanto riguarda il motore elettrico, questa unità è invece alimentata da una batteria agli ioni di litio da 17,8 kWh.

Già prenotabile, il nuovo modello arriverà nelle concessionarie all’inizio dell’estate ed è disponibile nei tre allestimenti Prime Line, Exclusive Line e Makoto. I prezzi vanno da 38.150 euro a 41.400 euro per la top di gamma.

Al lancio sono previste anche due versioni speciali - Advantage e Edition R – che hanno prezzi rispettivamente di 39.650 euro e 45.650 euro.