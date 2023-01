L’aspetto avveniristico si nota già dal badge RAM anteriore, che è stato modernizzato con il design “tuning fork” con animazione LED, mentre i gruppi ottici a forma di diapason (anch’essi a LED) completano la caratterizzazione estetica del frontale.

Nella vista laterale, si può notare che la cabina è stata spostata più avanti rispetto ai truck tradizionali ed è circa 10 centimetri più lunga, a tutto vantaggio dell’abitabilità. Questo risultato è stato possibile grazie alla innovativa piattaforma STLA Frame EV e ai motori elettrici di dimensioni maggiormente ridotte.

Lo spazio interno viene concepito come un ambiente unico – definito “one space environment” – che può venire organizzato in differenti configurazioni. Abbattendo il midgate per creare uno spazio continuo dal cassone fino al bagagliaio anteriore, possono essere alloggiati oggetti lunghi addirittura fino a 5,49 metri.

Inoltre, è presente una terza fila di sedili (jump-seat) – davvero un unicum tra i pickup – e l’apertura delle porte è ad armadio, grazie all’assenza del montante centrale.

Il RAM 1500 Revolution BEV Concept monta due motori elettrici, uno all’anteriore e uno al posteriore, che garantiscono anche la trazione integrale. Il veicolo è già predisposto per alloggiare motori più grandi, nel caso di configurazioni più prestazionali.

Non sono stati rilasciati i dati ufficiali per quanto riguarda la batteria, ma il costruttore afferma che è possibile percorrere fino a 100 miglia (160 km) con una ricarica rapida (appena 10 minuti) da 800 volt fino a 350 kW.