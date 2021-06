Volvo XC40 Recharge, arriva la versione Full Electric

Hybrid plug-in e Full Electric, in una parola “Recharge”, cioè ricaricabili. Volvo sta spingendo sulle nuove motorizzazioni e i risultati si vedono: da gennaio a maggio 2021 ha venduto 312.533 auto nel mondo, il 50% in più sullo stesso periodo del 2020. In Italia maggio è stato un mese record e nei 5 mesi ha sfiorato le 10 mila unità, ma il dato eclatante è che sia in Italia che nel resto del mondo il 40% delle vendite è rappresentato da plug-in e 100% elettriche.