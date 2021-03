Volvo, a Milano la prima Fast Charge per auto elettriche

Le ambizioni di Volvo nel campo dellʼalimentazione elettrica passano anche per Milano . In zona Porta Nuova , a due passi dal Volvo Studio che funge da polo e quartier generale della Casa svedese, sorgerà infatti la prima stazione di ricarica ultrarapida da 175 kW in Italia.

Un bel modo per accogliere la Volvo C40 Recharge, lʼultimo modello del brand, che arriverà entro fine anno e sarà soltanto elettrico. Niente motorizzazioni ibride, né tantomeno con motore termico per questa originale e dinamica coupé/crossover, che amplia la gamma entry level accanto al Suv XC40 (di cui pure esiste la versione 100% elettrica Recharge). La strada per Volvo è ormai segnata e non si torna indietro: già entro il 2025 punta ad avere il 50% di vetture elettriche sul totale delle vendite globali, mentre nel 2030 vuole che ogni Volvo venduta sia elettrica.

Per soddisfare questʼambiziosa strategia, Volvo ha bisogno di diffondere al massimo grado la propria rete di ricarica. Con colonnine pubbliche e diffuse sul territorio, ma anche con proprie stazioni per la ricarica, come quella velocissima che insedierà a breve a Milano nella rivoluzionata e modaiola zona Porta Nuova. Il progetto “Volvo Recharge Highways” è implementato nel nostro Paese da Volvo Car Italia, punta a creare una rete di 30 colonnine di ricarica veloce da 175 kW ‒ prodotte da Delta ‒ nelle concessionarie italiane di Volvo e in prossimità di altrettante uscite delle autostrade italiane. Le prime 25 stazioni saranno pronte entro la fine dellʼestate 2021.

Aspetto interessante è che le stazioni “Volvo Recharge Highways” sono aperte a tutti. Si potranno ricaricare sia le Volvo che le auto elettriche e ibride plug-in di altre Case. A Milano la stazione di Porta Nuova si deve alla cooperazione che Volvo ha avviato da anni con COIMA ed è frutto della volontà di Manfredi Catella, fondatore e Ceo di COIMA, la cui visione di mobilità sostenibile è molto vicina ai valori espressi da Volvo. A Porta Nuova si sta portando avanti un progetto urbano che prevede l’installazione di oltre 50 punti di ricarica da 22 kW a marchio Volvo nei parcheggi e nei garage residenziali.

L’obiettivo è, di fatto, quello di elettrificare l’intero distretto milanese. Lʼha ricordato anche il sindaco Giuseppe Sala: “Milano è pronta ad accogliere la prima stazione cittadina di fast charge di Volvo, primo passo di una consistente trasformazione infrastrutturale che porterà in città, nel giro di qualche anno, un numero significativo di stazioni di ricarica. Siamo sulla buona strada. Le auto totalmente elettriche e i modelli ibridi piacciono sempre di più ai milanesi e sono diventate ormai il top di gamma di molte case automobilistiche”.