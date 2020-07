Volvo Car Italia premiata per il ruolo di Park Ambassador

Per chi conosce quella zona centrale di Milano, attorno a Porta Nuova, che è stata totalmente ridisegnata e riqualificata con la creazione di nuove piazze (Gae Aulenti), edifici e giardini, sa quanta importanza ha assunto la cura dellʼambiente. La Biblioteca degli Alberi è solo lʼultimo tassello di una riprogettazione urbanistica che ha stravolto, in positivo, la direttrice che unisce via Melchiorre Gioia alla stazione Garibaldi. È insieme parco e giardino botanico contemporaneo, voluto e realizzato dalla Fondazione Riccardo Catella.

Volvo Car Italia ha da qualche anno la sua casa qui e il suo Volvo Studio si è sempre interessato ai progetti culturali, ambientali e di valorizzazione del territorio che la ospitano. Il ruolo di Park Ambassador per la Biblioteca degli Alberi Milano è stato apprezzato nel corso del workshop della 7° edizione del Premio Cultura + Impresa, un riconoscimento importante perché premia la collaborazione tra “Sistema Cultura” e “Sistema Impresa” secondo i criteri della sostenibilità e dellʼetica dellʼattività dʼimpresa.

Per Chiara Angeli, Direttore Vendite e Marketing Volvo Car Italia, il premio “riconosce lʼessenza precisa del duraturo impegno di Volvo a favore della diffusione della Cultura e di valori fondamentali come la Sostenibilità. Proprio questʼultimo è alla base della partnership con Biblioteca degli Alberi Milano”, ricordando altre iniziative come lʼinstallazione dei Seabin mangia-plastica nei porti italiani o la tracciabilità dei materiali utilizzati a livello globale. Nella stessa direzione vanno le strategie Volvo, che entro il 2025 vuole produrre vetture esclusivamente elettriche e azzerare lʼimpatto sul clima delle proprie attività produttive globali.