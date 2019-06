Green Car e PlasticLess 29 giugno 2019 08:00 Volvo con LifeGate contro la plastica nei mari italiani Saranno posate 18 boe di filtraggio Seabin

Ripulire dai residui della plastica le acque dei mari e dei laghi italiani. Un lavoro complesso e difficile, per lʼappiccicosa capacità delle microplastiche di resistere negli ambienti in cui sono scaricate. Le soluzioni però ci sono: le boe di filtraggio Seabin. LifeGate lavora a questo progetto dallʼanno scorso e adesso ha trovato in Volvo Italia il partner ideale per portare avanti questo programma ecologista.

Lʼecologia unisce auto green e mari puliti Ufficio stampa 1 di 29 Ufficio stampa 2 di 29 Ufficio stampa 3 di 29 Ufficio stampa 4 di 29 Ufficio stampa 5 di 29 Ufficio stampa 6 di 29 Ufficio stampa 7 di 29 Ufficio stampa 8 di 29 Ufficio stampa 9 di 29 Ufficio stampa 10 di 29 Ufficio stampa 11 di 29 Ufficio stampa 12 di 29 Ufficio stampa 13 di 29 Ufficio stampa 14 di 29 Ufficio stampa 15 di 29 Ufficio stampa 16 di 29 Ufficio stampa 17 di 29 Ufficio stampa 18 di 29 Ufficio stampa 19 di 29 Ufficio stampa 20 di 29 Ufficio stampa 21 di 29 Ufficio stampa 22 di 29 Ufficio stampa 23 di 29 Ufficio stampa 24 di 29 Ufficio stampa 25 di 29 Ufficio stampa 26 di 29 Ufficio stampa 27 di 29 Ufficio stampa 28 di 29 Ufficio stampa 29 di 29 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Il progetto “PlasticLess” punta a rimuovere non i grandi oggetti di plastica (le classiche bottiglie gettate nellʼambiente), ma quelle piccole e sminuzzate dal sole e dalle intemperie, spesso quasi invisibili, le microplastiche fino a 2 millimetri di diametro e le microfibre fino a 0,3 mm. Particelle così piccole che vengono ingerite dai pesci e finiscono poi sulle nostre tavole. Le boe di filtraggio contengono un dispositivo in grado di catturare dalla superficie dellʼacqua circa 1,5 chilogrammi di detriti plastici al giorno. In un anno significa mezza tonnellata di residui plastici eliminati dallo specchio dʼacqua.

Per il 2019 LifeGate e Volvo Italia intendono posare 18 boe di filtraggio Seabin in tuttʼItalia. Già un anno fa erano state posate a Varazze, Cattolica e Venezia Certosa Marina, questʼanno già sono state posate in località dai litorali famosi come Rimini, Capri, Pescara e Polignano a Mare, ma presto si aggiungeranno Gaeta, La Spezia, Cesenatico, Gallipoli, Viareggio, Marina di Ravenna e Cagliari. Per la prima volta saranno coinvolti anche due laghi: quelli di Como e Garda. Aspettando Milano, sì perché anche in città ci sono corsi dʼacqua e nel capoluogo lombardo, ad esempio, ci sono i navigli e la darsena.