Volvo, un 2019 da record e un 2020 da reinventare

“Un periodo complicato ‒ ammette Michele Crisci, amministratore delegato di Volvo Cars Italia ‒ non solo per Volvo, ma per tutta la filiera dellʼauto. Le concessionarie riaprono ma non ci sono clienti”. In effetti con le misure che ancora vietano gli spostamenti fra le regioni, la mobilità ridotta di tutti i cittadini e gli aeroporti ancora chiusi al traffico passeggeri (e quindi noleggi azzerati), la ripartenza è difficile. Crisci parla anche in qualità di Presidente dellʼUnrae, lʼassociazione che raggruppa i costruttori stranieri in Italia, e non può che constatare il “bagno di sangue” che il coronavirus ha causato al settore dellʼauto.

Volvo e il Piano City Milano Preludio 2020

La Fase 2 e la ripartenza hanno anche il volto dellʼarte e della musica. Quanta ne abbiamo ascoltato durante il lockdown, magari scoprendo autori e tendenze nuove? La musica sembra non si sia fermata a causa del virus, grazie anche allo streaming che ci ha permesso di ascoltare concerti in-house. Certo gli spettacoli dal vivo sono mancati e tuttora sono vietati, ma alcuni eventi si sono svolti lo stesso, come i tre concerti di Piano City Milano Preludio 2020 ospitati presso il Volvo Studio Milano e trasmessi sul sito di Volvo Car Italia.

Tre dirette streaming: venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 maggio, che hanno avuto più di 6.500 visualizzazioni e 7.000 interazioni via Facebook. Gli artisti che si sono esibiti a porte chiuse al Volvo Studio Milano sono stati Angelo Trabace, Remo Anzovino, Eliana Grasso, con loro soltanto la troupe di VolvoTV che ha reso possibile la diretta streaming. E il contributo della sede Volvo a Piano City Milano è stato così, una volta di più, prezioso. Tutti gli eventi di Piano City Milano sono stati seguiti da oltre 265.000 spettatori.