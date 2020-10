Volvo avvia la produzione della XC40 Recharge

La produzione della XC40 Recharge è partita nei giorni scorsi nello stabilimento belga di Ghent, ma si tratta ancora di un piccolo lotto. La vettura ha ottenuto riscontri più che favorevoli dalla clientela e Volvo tiene a specificare che lʼintera produzione 2020 è già stata venduta. Gli ordini però restano sempre aperti e quindi è possibile prenotare lʼauto per le consegne 2021. La pandemia ha ovviamente condizionato il lancio sul mercato del Suv 100% elettrico, ma le ambizioni di Volvo restano intatte: entro il 2025 vuole che il 50% delle sue vendite globali sia costituito da vetture completamente elettriche lʼaltro 50% da ibride.

La svolta elettrica di Volvo ha il pieno sostegno del Gruppo Geely, detentori del brand svedese, che hanno sostenuto gli investimenti nella Architettura Modulare Compatta (CMA), la piattaforma per veicoli elettrici che servirà anche per altri modelli. A trazione integrale elettrica, la XC40 Recharge sviluppa la potenza combinata di 408 CV e assicura unʼautonomia di marcia di oltre 400 km con una singola carica. Promette di ricaricare lʼ80% della batteria in soli 40 minuti con una modalità di ricarica rapida. Inoltre la XC40 elettrica è la prima Volvo equipaggiata col nuovo sistema operativo basato su Android di Google e offre servizi come Google Assistant, Google Maps e Google Play Store.

Lʼeccellenza degli standard di sicurezza Volvo non ha impedito agli ingegneri della Casa di Goteborg di rielaborare il design della XC40 Recharge, rinforzando la struttura frontale per ovviare allʼassenza del motore e proteggere al meglio i passeggeri. Il pacco batterie è protetto da una gabbia di sicurezza incassata al centro della carrozzeria dellʼauto, e posta al centro del pavimento per abbassarne il baricentro e proteggere dal rischio di ribaltamento.

Il design degli interni ha permesso di creare ampie aree di stivaggio, ad esempio nelle portiere e nel bagagliaio, e in assenza del motore endotermico sono sorti spazi di carico supplementare, come il vano sotto il cofano anteriore. I prezzi della Volvo XC40 Recharge partono da 59.600 euro.