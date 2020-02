Volvo XC40 Recharge, elettrica e plug-in

Unʼincubazione lenta ma decisa quella di Volvo nel segmento dellʼauto ibrida ed elettrica . Per far bene le cose, per consolidare il know-how e offrire ai clienti un prodotto maturo, affidabile, sinceramente innovativo. Tutto racchiuso in una parola: Recharge , la nuova linea di prodotto di tutte le Volvo 100% elettriche o ibride ricaricabili plug-in.

Il primo prodotto di questa strategia è stato presentato nei giorni scorsi a Milano: la Volvo XC40 Recharge. LʼXC40 è il Suv più giovane e anche il più piccolo nella gamma della Casa svedese, perfetto per “avviare” la nuova era della trazione elettrica. È disponibile in due versioni: Recharge Plug-in Hybrid con doppia alimentazione benzina/elettrica e cambio Geartronic a 7 rapporti; e Recharge Pure Electric P8 AWD, tutta elettrica e a trazione integrale. Questʼultima arriverà in Italia non prima dellʼestate, ma le prenotazioni sono già state avviate e con successo.

Unʼoffensiva ambiziosa, perché entro il 2025 Volvo vuole commercializzare soltanto modelli Recharge: il 50% ibridi plug-in e lʼaltro 50% interamente elettrici. Il balzo è sostanziale: nel 2019 la Casa di Goteborg ha venduto 46.000 vetture ibride plug-in, vale a dire il 23% in più rispetto al 2018 e più del doppio rispetto al 2017. In termini percentuali, però, le ibride sono attorno al 20% delle vendite complessive Volvo in Europa.

La XC40 Recharge P8 AWD è il primo modello a trazione esclusivamente elettrica, capace di percorrere fino a 400 km con le batterie cariche. Questʼultime si ricaricano allʼ85% della capacità totale in 40 minuti, con un sistema di ricarica veloce. È una vettura potente, che sviluppa fino a 408 CV di potenza, ma è anche la prima Volvo equipaggiata col nuovo sistema dʼinfotainment basato sul sistema operativo Android di Google. Quanto ai prezzi, la XC40 elettrica integrale costa 59.600 euro, la Recharge Plug-in Hybrid a partire da 47.770 euro.

Nello speciale motori anche la Volvo XC40 Recharge