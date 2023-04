Volkswagen, nuovo motore per la gamma elettrica ID

Cresce in potenza e coppia La coppia più elevata, in particolare, garantisce un’erogazione superiore, favorendo le prestazioni sia con partenza da fermo che durante la marcia. Il nuovo motore elettrico APP550 sviluppa tutta la sua coppia grazie a uno statore ottimizzato, utilizzando un numero più elevato di avvolgimenti e una sezione trasversale del filo più ampia. Il rotore invece è dotato di un magnete permanente più potente che ha una maggiore capacità di carico; anche la trasmissione è stata rinforzata per resistere a una coppia molto più elevata rispetto al passato.

Karsten Bennewitz, Head of Powertrain and Energy Systems in Development, spiega così l’esigenza di progettare APP550: “poiché lo spazio disponibile non è cambiato, abbiamo dovuto sviluppare un nuovo motore capace di ottenere miglioramenti significativi in termini di prestazioni ed efficienza nonostante sia soggetto agli stessi vincoli. Questa è stata una grande sfida per il team di Sviluppo Tecnico e dei Componenti del Gruppo. Il risultato dimostra che siamo stati in grado di ridurre l'uso di materie prime, ottenendo allo stesso tempo un notevole aumento dell'efficienza delle vetture".

L'importanza dell’inverter e la gestione termica ottimizzata Componente fondamentale, l'inverter agisce come il “cervello” di controllo nel gruppo propulsore, il cui software di funzionamento garantisce processi di sistema efficienti. Ciò vale, ad esempio, per le frequenze di clock e i metodi di modulazione per la generazione della corrente alternata per il motore elettrico. Il motore può quindi funzionare in modo più efficiente, a seconda della fase di carico.

Al fine di aumentare l'efficienza della trazione elettrica, Volkswagen ha ottimizzato una serie di componenti del gruppo propulsore, incluso il sistema di gestione termica. Il nuovo motore ha un sistema di raffreddamento a risparmio energetico che funziona autonomamente tramite le ruote dentate del riduttore e le componenti addette all'alimentazione e alla distribuzione dell'olio. Così l'olio riscaldato viene raffreddato dal circuito di raffreddamento del veicolo, che a sua volta mantiene il propulsore alla temperatura di esercizio corretta.