Nuova Volkswagen ID.2all, la compatta elettrica che costa meno di 25 mila euro

Dimensioni e confronti in Casa Le dimensioni della ID.2all sono tipiche di una vettura compatta ma sarà lo stesso capace di offrire una buona capacità di carico grazie ad uno spazio con un volume variabile da 490 litri a 1.330 litri ( e possibilità di trasportare oggetti lunghi fino a 2,2 metri), con in più un doppio fondo e un vano aggiuntivo sotto il divano posteriore. Internamente invece sarà spaziosa come una Golf, nonostante le sue misure siano quelle di una Polo. La ID.2all è infatti lunga 4,05 metri, larga 1,81 metri e ha un passo di 2,6 metri. È stata costruita sulla piattaforma Meb Entry e prevede (a differenza della Meb "standard" di ID.3 e sorelle maggiori) la trazione anteriore e l'integrazione di attrezzature a richiesta che normalmente ritroviamo su vetture di segmenti superiori, come i gruppi ottici Matrix Led IQ.Light e il pacchetto di Adas Travel Assist.

Il design fuori e dentro Il design della ID.2all è molto vicino a quello delle Volkswagen a emissioni zero, ciò nonostante ha dei tratti distintivi che le regalano una maggiore personalità. Ad esempio, il montante posteriore si ispira a quello della prima generazione della Golf (un richiamo di carattere). Un po’ più distaccati dalla tradizione sono gli interni con i comandi separati del climatizzatore e quello, tradizionale, del volume dell'infotainment. Si scoprono il tasto per la selezione della modalità di guida e l’immancabile display centrale dell'infontainment da 12,9" che offre un'interfaccia con menu totalmente rivisti e due slot di ricarica wireless. La strumentazione è stata invece racchiusa in uno schermo da 10,9" ma è anche visibile da un head-up display.