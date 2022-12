Volkswagen ID. Aero, una berlina ammiraglia tutta elettrica

In due anni la gamma di modelli elettrici Volkswagen è cresciuta a dismisura. Oggi ce ne sono 5: la prima ID.3 , già pronta per un restyling il prossimo anno, i crossover ID.4 e ID.5, il monovolume ID.6 che però è prodotto e venduto soltanto in Cina, e ora anche ID. Buzz che con le sue forme da super monovolume eredita il successo dellʼiconico Bulli. La tabella di marcia elettrica sta avendo unʼaccelerazione evidente (la strategia si chiama non a caso “Accelerate”) e presto saranno investiti altri 460 milioni di Euro per convertire il sito di Wolfsburg alla produzione della nuova ID.3.

Allʼorizzonte cʼè adesso il sesto modello elettrico, si chiama ID. Aero è sarà la berlina ammiraglia della famiglia ID. Lunga quasi 5 metri e con un design fluido e armonico che valorizza al massimo lʼaerodinamica (Cx 0,23), Volkswagen ID. Aero ha una carrozzeria 4 porte dal look elegante e prestigioso, con spazi interni eccezionali. Dispone di una batteria agli ioni di litio da 77 kWh, molto potente, che promette la massima efficienza del powertrain (ancora non reso noto), tanto da vantare unʼautonomia fino a 620 chilometri con un solo “pieno” dʼenergia.

La Volkswagen ID. Aero entrerà in produzione nella seconda metà del 2023, prima in Cina e poi a Emden, in Germania, per averla così anche sulle strade europee. E non è finita, nella strategia del colosso tedesco cʼè il traguardo dei 10 modelli interamente elettrici entro il 2026.