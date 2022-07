Volkswagen “Accelera” sullʼelettrico con le nuove ID.5 e ID.5 GTX

Terza proposta della famiglia ID, la “5” è il modello più grande

ID.5 a trazione posteriore

ID.5 GTX ha la trazione integrale

lʼaccelerazione da 0 a 100 km/h avviene in appena 6,3 secondi

, anche se costruita sulla stessa piattaforma elettrica modulare MEB di ID.3 e ID.4, ed è anche la prima con design da Suv/Coupé. Emozionale, fascinoso, perché la trazione elettrica non fa mica a pugni con lʼestetica. Lasviluppa una potenza di 150 kW (204 CV), mentre laed esprime lʼincredibile potenza di 200 kW (299 CV). In questʼultimo caso le performance superano la media delle vetture elettriche: la velocità massima è infatti portata al limite di 180 km/h, mentre

Il baricentro basso e il design vigoroso, con paraurti anteriore verniciato nello stesso colore della carrozzeria e lo

spoiler posteriore sportivo

Cx scende a 0,26

29 minuti lʼ80% di batteria della ID.5

, esprimono tutta la dinamicità della nuova auto elettrica Volkswagen, il cuie porta lʼautonomia fino a 520 km nel ciclo misto WLTP con una singola ricarica. Che con batteria da 77 kWh può avvenire alle colonnine di potenza pari a 135 kW, ciò che riduce i tempi di ricarica di 9 minuti, portando ae a 36 minuti lʼ80% di batteria della ID.5 GTX.

Le ID.5 e ID.5 GTX sono equipaggiate con l’ultima versione del

software ID 3.1

sistema Plug & Charge

Travel Assist

Park Assist Plus con funzione Memory

, che ridefinisce nuovi standard in ambito di comando, comfort e ricarica. Questʼultima avviene con ancor maggior facilità grazie al, che consente la comunicazione diretta fra lʼauto e le colonnine compatibili, con procedura di pagamento automatica. Lʼequipaggiamento dei due modelli prevede di serie il, sì da offrire un’esperienza di guida ancora più rilassata e confortevole, e il, in grado di personalizzare le manovre di parcheggio, ripetendole in autonomia.

Molto bello il display touch da 12 pollici, che si abbina allʼopzionale head-up display con realtà aumentata.

Prezzi: Volkswagen ID.5 costa 55.600 euro, ID.5 GTX 61.700 euro

, ma gli incentivi statali per le vetture 100% elettriche sono ancora ampiamente disponibili.