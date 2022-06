Con ID. Buzz Volkswagen prepara la svolta elettrica del monovolume

Un veicolo polivalente per DNA, adatto a tutti gli usi e che convince chiunque sotto il profilo della funzionalità, persino

Obi-Wan Kenobi

nel 1972 (50 anni fa!) Volkswagen presentò un prototipo elettrico del Bulli

! Il protagonista di Star Wars, in realtà, ha ispirato due versioni particolari del Volkswagen ID. Buzz, che nelle versioni ordinarie arriverà sul mercato entro lʼestate. La trazione elettrica potrebbe sembrare la svolta epocale del furgone/MPV tedesco, ma non è così, perché già, in grado di percorrere 85 chilometri a emissioni zero.

Il nuovo ID. Buzz monta una

batteria da 77 kWh, che alimenta il motore da 150 kW

passo di tre metri

(oltre 200 CV di potenza) e trasferisce la potenza alle ruote posteriori. La ricarica avviene sia a corrente continua che alternata e, in modalità rapida alle colonnine da 170 kWh, bastano 30 minuti per passare dal 5 allʼ80% di carica. Sostenibilità che si abbina alla straripante versatilità del modello, forte di une quindi di livelli di spaziosità eccelsi. Lʼabitacolo a 5 posti lascia spazio a 1.121 litri di bagagliaio, ma ribaltando la seconda fila si ottiene un vano di carico da 2.205 litri!

Leggi Anche Lʼibrido ricaricabile fa la sua comparsa anche su Volkswagen Multivan

Esteticamente ID. Buzz rimanda al suo storico avo e alla tradizione cinematografica e fumettistica che lʼha reso noto (ricordate Scooby Doo?), tanto che Volkswagen lʼha dotato di una

carrozzeria bicolore

tessuto Seaqual

PES riciclato dalle bottiglie in PET

con 4 differenti soluzioni cromatiche (più 7 tinte uniche). Gli interni esaltano la modernità della trazione elettrica, con dettagli bianchi e Led che illuminano lʼambiente. Innovativo il veicolo lo è anche per i materiali utilizzati, come ilricavato dalle plastiche recuperate in mare e, soprattutto, il. Soluzioni che hanno permesso allʼimpianto di Hannover di risparmiare il 32% di emissioni di CO2 rispetto ai vecchi materiali.