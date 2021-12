Lʼibrido ricaricabile fa la sua comparsa anche su Volkswagen Multivan

Quante volte usiamo parole straniere per esprimere concetti facilmente definibili in italiano? Il vizio però non lo coltiviamo quando serve, è il caso del termine “ Van ”, che in inglese traduce tutta una serie di veicoli super versatili per il trasporto misto di persone e merci. Furgoni , monovolume (minivan) , multispazio , navette , sono tutti “Van”, e il nuovo Volkswagen Multivan è lʼeccellenza di questa categoria.

Con le innumerevoli possibilità che offre a chi vuole configurarsi il veicolo che gli serve, anche con 7 sedili singoli, il nuovo Multivan è un vero e proprio “Van Life”. Volkswagen lo propone in tre livelli: Space, Life e Style, più una versione speciale Energetic. E accanto alle due motorizzazioni benzina da 136 e 204 CV, però non commercializzate in Italia, cʼè la grande novità della versione ibrida plug-in, da 218 CV e con cambio automatico a doppia frizione DSG di serie. Il motore termico 1.4 turbo benzina entra in funzione solo a velocità superiori ai 140 km/h, così da ridurre al minimo il consumo di carburante. La batteria agli ioni di litio di 10,4 kWh consente poi, in modalità solo elettrica, un’autonomia di circa 50 chilometri.

Il design del nuovo Multivan trae spunto dallʼinossidabile Volkswagen Bulli, ma per il resto è tutto nuovo, a cominciare dalla piattaforma modulare MQB dʼimpronta prettamente automobilistica. Significa anche perdere 200 chili di peso rispetto al vecchio modello, e con i sedili posteriori più leggeri del 25% e che possono essere disposti in modo variabile grazie a un sistema innovativo di guide. Significa anche dotazioni di qualità automobilistica come il Travel Assist e la connettività dei sistemi Car2X, per non parlare del fatto che il pomello della leva del cambio e del freno a mano spariscono, visto che la digitalizzazione degli interni ha liberato più spazio nellʼabitacolo.

Con la motorizzazione ibrida ricaricabile, Volkswagen Multivan apre nuovi scenari di mobilità e non solo in città. Le sue doti di funzionalità sono infatti straordinarie sulle lunghe percorrenze: ben 4.053 litri il volume massimo di carico, cui aggiunge una capacità di traino fino a due tonnellate. La ricarica avviene in varie modalità, con la wallbox Volkswagen o una stazione da 360 volt e un cavo predisposto per 3,6 kW servono 3 ore e 40 minuti per il pieno di energia.