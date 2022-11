Volkswagen ID.Buzz, arriva in Italia il van elettrico polivalente

Ad avere un powertrain 100% elettrico è infatti Volkswagen ID.Buzz , erede di un modello storico come il Bulli di casa Volkswagen e unico non Suv/Crossover nel lotto di candidate al titolo di Car of the Year 2023 .

Tre metri di passo per oltre 4,7 metri di lunghezza e più di 1,9 di altezza, Volkswagen ID.Buzz garantisce unʼabitabilità straripante per 5 passeggeri, comfort e tecnologie a gogò e, per chi ha esigenze professionali, anche una variante Cargo. Il vano bagagli con 5 persone a bordo è di ben 1.121 litri, ma la capacità può salire a 2.205 litri ribaltando la seconda fila di sedili. Un veicolo polivalente dunque, che sa far tutto e per il quale è stato concepito un design specifico, con sbalzi molto corti per favorire lʼaerodinamica della carrozzeria (Cx 0,29). Inoltre, con i suoi grandi passaruota, ID.Buzz compie il raggio di sterzata in soli 11 metri, ciò che lo rende pratico e maneggevole da guidare anche in ambito urbano.

Il tutto è gestito da un motore elettrico da 150 kW (204 CV) e 310 Nm di coppia massima, assicurando così brillantezza di prestazioni e circa 425 chilometri con una singola ricarica. È dotato di una batteria da 77 kWh integrata in profondità nel sottoscocca, così da abbassare il baricentro e ottimizzare la tenuta di strada e la stabilità, oltre a ridurre al minimo il rollio. Varie le possibilità di ricarica offerte dal van Volkswagen, si va dalle colonnine a corrente alternata da 11 kW a quelle con potenza massima di 170 kW. In questʼultimo caso basta una mezzoretta per ottenere lʼ80% di piena capacità della batteria (e fare oltre 300 km).

È anche possibile la ricarica con standard Plug & Charge, che mette in comunicazione colonnina e connettore e, riconoscendo il veicolo, abilita il pagamento in automatico senza dover ricorrere a carte di credito e app. Tra le dotazioni di sicurezza, ID.Buzz vanta il Travel Assist, il Park Assist Plus con funzione Memory, il Front Assist con rilevamento di pedoni e ciclisti. Già a listino in Italia, è proposto a prezzi da 66.000 euro.