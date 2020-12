Volkswagen Golf Alltrack, il crossover eclettico

Un nuovo capitolo si aggiunge alla saga della Volkswagen Golf . Questa volta non riguarda le motorizzazioni (ibride e 100% elettriche sono ampiamente implementate in gamma), bensì la carrozzeria. Arriva infatti la nuova Golf Alltrack , cioè la versione più simile a un Suv della Variant , la station wagon su base Golf 8 . E la trazione integrale 4Motion è perciò il plus di questo modello.

La nuova Volkswagen Golf Alltrack può essere definita davvero un crossover eclettico. E ciò per via della sua grande funzionalità, sia per la carrozzeria wagon che per la motricità superiore che si devono alle quattro ruote motrici e alla specifica modalità di marcia Offroad, aggiuntiva alle solite che troviamo sulla gamma Golf. Anche il motore dice la sua in termini di funzionalità, perché è un possente e affidabile 2.0 turbodiesel da 200 CV e 400 Nm di coppia massima, che con un pieno di gasolio permette di fare fino a 1.000 chilometri! Alla velocità massima di 229 km/h. Una viaggiatrice instancabile insomma e su ogni tipo di terreno.

Alta da terra 15 millimetri più della normale Golf Variant, la Alltrack si caratterizza esteticamente per i paraurti specifici, i passaruota allargati, le soglie delle fiancate rinforzate e la protezione sottoscocca. Un look da vero Suv, che può contare anche sui cerchi in lega bruniti Ronda da 17 pollici e i mancorrenti sul tetto argentati. Esclusiva di questo modello è poi la fascia a LED che percorre in larghezza la calandra anteriore e i fari fendinebbia integrati nella griglia.

Gli interni dimostrano tutta la qualità che merita una grande viaggiatrice. Di serie è il clima automatico a 3 zone, come anche lʼilluminazione degli ambienti in 30 possibili colori. Ottimo il bagagliaio, che offre una capacità di carico di 611 litri in configurazione normale. In occasione del lancio in Italia, Volkswagen aggiunge all’equipaggiamento di serie il pacchetto gratuito composto da navigatore Discover Media con schermo touch da 10,25 pollici, comandi vocali naturali e lʼinfotainment Wireless App-Connect. In concessionaria a inizio 2021, la nuova Golf Alltrack costa 44.100 Euro.