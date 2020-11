Le mille facce della Volkswagen Golf: R, GTD e Variant

Una gamma che non conosce limiti, con tanti allestimenti e motorizzazioni a benzina e gasolio, a metano e ibride elettriche mild e plug-in. Insomma la capacità di soddisfare ogni esigenza di mercato, accontentando il cliente vecchio stampo e lʼultimo degli innovatori. Cari ai primi è ad esempio la Volkswagen Golf R, la versione più sportiva della famiglia, oggi rinvigorita dai 315 CV del nuovo modello. Grazie ai 420 Nm di coppia massima, la nuova Golf R accelera da 0 a 100 km/h in 4,7 secondi e solo lʼelettronica limita la velocità massima a 250 orari.

La grande novità tecnica del modello è la trazione integrale 4Motion abbinata al sistema R-Performance Torque Vectoring. Vale a dire che utilizza una centralina di controllo di nuova generazione per distribuire la trazione fra le quattro ruote motrici ed è collegata al Vehicle Dynamics Manager (VDM), ai bloccaggi elettronici dei differenziali (XDS) e al controllo adattivo del telaio (DCC).

Volkswagen Golf 8 GTD ‒ Assetto sportivo ribassato di 15 mm e motore 2.0 TDI da 200 CV e 400 Nm di coppia. Chi dice che la sportività sia appannaggio soltanto delle motorizzazioni benzina, non conosce evidentemente la Golf GTD. Lʼultima generazione della Gran Turismo Diesel tedesca arriva adesso in Italia con tutta lʼesuberanza del suo propulsore a basso impatto inquinante (anche per lʼadditivo AdBlue che riduce gli ossidi di azoto), capace di staccare un 7,1 secondi sullo 0-100 e raggiungere i 245 orari di velocità. Di serie ha il cambio a doppia frizione DSG a 7 rapporti e a richiesta è disponibile la regolazione adattiva dell’assetto DCC. In Italia la Golf 8 GTD arriva a fine novembre, prezzo di listino di 41.450 Euro e in regalo cʼè il pacchetto che comprende il navigatore Discover Pro con schermo touch da 10,25 pollici e comandi vocali naturali.

Volkswagen Golf 8 Variant ‒ Per dare unʼidea di cosa significhi “versatilità”, partiamo dalle motorizzazioni della wagon su base Golf: ci sono turbo a benzina TSI e a gasolio TDI, cʼè il mild hybrid a 48 V, cʼè lʼibrida a metano. Questʼultima è la 1.5 TGI 130 CV con cambio a doppia frizione DSG a 7 rapporti, omologata come vettura a metano “monovalente” per la capacità di fare 400 km con il pieno di gas, ricevendone i benefici fiscali che ciò garantisce. Quattro alimentazioni disponibili per un totale di 9 motori, con potenze comprese tra 110 e 150 CV. Da strabuzzarsi gli occhi davanti a tanta ricchezza dellʼofferta! E se poi spostiamo il concetto di “versatilità” agli spazi e ai volumi della Variant, ecco altre qualità: un bagagliaio da 611 a 1.642 litri, un passo di oltre 6 cm più lungo della Golf a 5 porte e tanto spazio utile a bordo. Disponibile negli allestimenti Life e Style, in Italia costa a partire da 29.750 Euro.