Vespa e lo stile, lʼultimo “graffio” da special è di Justin Bieber

Justin Bieber X Vespa

fanali Full-Led

fiamme disegnate sulla scocca

è uno scooter dove il bianco domina. Una scelta precisa dellʼartista, che ama questo colore e lʼha voluto non soltanto per la scocca ma anche per la sella, fino alle manopole e ai raggi dei cerchioni. Il plus tecnico sta poi neie nei cerchi ruota da 12 pollici di grande effetto. Tono su tono, anche il logo Vespa e lesono bianche, un afflato di lindore giovanile che sa di creatività e vitalità. Il manubrio, con il suo inconfondibile faro rettangolare, accoglie un modernissimo display multifunzione TFT full color, collegabile a tutte le funzioni dello smartphone.

Proposta in edizione limitata, Justin Bieber X Vespa è disponibile nelle cilindrate 50, 125 e 150

La prima volta che ho guidato una Vespa è stato da qualche parte in Europa

Giorgio Armani

Christian Dior

Sean Wotherspoon

e rispondono alle norme più stringenti in fatto di emissioni. La passione di Justin per lʼiconico scooter italiano è nota: “, probabilmente a Londra o a Parigi. Ricordo di averla vista e di aver pensato: voglio guidarne una! Un’esperienza unica. L’incredibile sensazione di libertà… è stato divertente”. Giovani e meno giovani, Vespa ha da sempre catturato lʼestro di artisti e stilisti, come

La nuova special Vespa è accompagnata da una collezione di accessori (anchʼessi irresistibili!) che comprende borsa, guanti e casco total white, con l’aggiunta del vero “Justin spin”, le fiamme!

Il pre-booking del modello scatterà mercoledì 20 aprile

, tutte le informazioni allʼindirizzo https://www.vespa.com/it_IT/landing-page/justin-bieber-for-vespa/