Vespa 946 Christian Dior, joie de vivre

Si tratta di una serie speciale e limitata che ha come base la Vespa 946, presentata a Eicma nel 2012 e lanciata sul mercato lʼanno successivo. È la versione più glamour della leggenda Vespa e sposa benissimo lʼeccellenza creativa e il savoir-faire della Maison Dior. Il telaio monoscocca in acciaio accoglie linee grafiche originali ed elegantissime, che rendono omaggio all’heritage dei due brand e lo si coglie bene nelle finiture color oro che esaltano la luminosità dello scooter. La sella è blu a contrasto, in vera pelle e con cuciture tono su tono, e anche i manici sono rivestiti in pelle blu.

Il motivo “Dior Monogram” campeggia sulla sella e vari elementi della Vespa 946 Christian Dior, ma cʼè anche una parte sul lato sinistro che è personalizzabile secondo i desiderata del cliente. Il motore è quello della Vespa 946, monocilindrico 125 cc a 4 tempi, raffreddato ad aria con iniezione elettronica. Ricordiamo che Vespa assembla questo scooter a Pontedera su una linea di produzione dedicata. La versione firmata insieme a Dior arriverà nella primavera 2021, ad accompagnarla una linea di accessori coordinati.

“La partnership tra Vespa e Dior rappresenta una celebrazione della bellezza ‒ ha detto Michele Colaninno, amministratore delegato del Gruppo Immsi e responsabile delle strategie di prodotto e marketing Piaggio ‒. In un momento difficile come quello attuale, è bello poter sognare un futuro migliore. L’atelier Christian Dior a Parigi venne inaugurato nel 1946, lo stesso anno di Vespa in Italia. Oggi, come allora, abbiamo attraversato un periodo buio e ora stiamo unendo le forze per condividere un poʼ di joie de vivre attraverso una combinazione di stile e artigianalità”.