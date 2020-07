Lʼestate si accende con Vespa Primavera Sean Wotherspoon

Accendiamo lʼestate di colori vivi! È questo il messaggio che Vespa fa passare con la nuova, strepitosa serie speciale della Primavera firmata da Sean Wotherspoon . Unʼedizione limitata e numerata, che unisce più culture per interpretare lo scooter evergreen per eccellenza verso uno stile nuovo, irriverente e anche un poʼ divertente.

Astro nascente della moda americana (celebre per le sneakers realizzate per Nike Air Max), Wotherspoon focalizza da sempre il suo lavoro sullʼesplosione dei colori, ed è per questo che è amato dagli street artist. La livrea di Vespa Primavera Sean Wotherspoon dà risalto ai colori giallo, rosso, verde scuro e verde acqua, che avvolgono per intero lo scooter e lo impreziosiscono con inserti bianchi come la “cravatta” sullo scudo, i profili della scocca e i cerchi. Un ulteriore tocco di stile lo danno poi le finiture cromate per la cornice faro, il portapacchi e il maniglione passeggero.

In accordo con la tradizione Vespa, la scocca è realizzata come sempre in acciaio e a contrasto sʼinnesta la pedana poggiapiedi rossa in materiale plastico, con un inserto blu in gomma. Per la sella Sean ha scelto un velluto a coste color marrone chiaro, aggiungendo rifiniture bianche e il suo logo distintivo. La parte posteriore della scocca è personalizzata con una grafica dedicata che riproduce il logo di Vespa Primavera. Il motore è il monocilindrico di 125 cc a 4 tempi i-get, dotato di iniezione elettronica e dallʼelevata efficienza.

La partnership con lo stilista americano non termina con lo scooter, perché nello stesso stile sono stati creati accessori, il casco di questa speciale Vespa Primavera e due T-shirt per la “capsule collection” di abbigliamento. La special Vespa Primavera Sean Wotherspoon è disponibile al prezzo di 4.990 Euro, IVA e franco concessionario inclusi.