Transizione elettrica, la svolta Mercedes per bruciare i tempi

Mercedes punta sull’elettrico e sceglie come vetrina prestigiosa la Sardegna . Con il progetto “ Electrify Sardinia ”, la Casa della Stella prepara la transizione elettrica, che significa proporsi di arrivare primi: bruciare i tempi, essere in anticipo.

In questo senso la dichiarazione di Ola Källenius, Ceo di Daimler-Benz, acquista una forza estrema: “La transizione verso i veicoli elettrici sta prendendo velocità, specialmente nel segmento di lusso al quale appartiene Mercedes. Il punto di svolta si sta avvicinando e saremo pronti quando i mercati passeranno al solo elettrico entro la fine di questo decennio”. Una svolta epocale per il numero uno del colosso tedesco, anche in termini di asset finanziari e strategici, visto che “questo passaggio segna una profonda riallocazione del capitale. Gestendo questa trasformazione accelerata e salvaguardando i nostri obiettivi di redditività, garantiremo il successo duraturo di Mercedes. Grazie alla nostra forza lavoro altamente qualificata e motivata, sono convinto che avremo successo in questa nuova entusiasmante era”.

Certo molto dipenderà dalle condizioni che andranno a determinarsi e che definiranno concretamente la transizione elettrica del settore, ma Mercedes saprà farsi trovare preparata. In Sardegna, cercando una naturale, profonda coerenza tra mobilità sostenibile e un territorio ancora incontaminato di cui rispettare l’ecosistema, sono state messe alla prova vetture mild hybrid e plug-in hybrid, che rappresentano la transizione verso il green più puro: quel full electric che nel percorso tra Olbia e Cagliari ha dimostrato di non temere nulla, di essere affidabile nella durata delle batterie e godibile nel comfort di guida. I modelli Mercedes EQA, EQB ed EQC hanno reso il viaggio un vero piacere.

E poi il lusso, altro connubio vincente tra Mercedes e le location esclusive del Falkensteiner Hotel di Villasimìus e del Phi Beach di Arzachena, partners della Stella in questo progetto. La nuova ammiraglia EQS è stata svelata in anteprima italiana proprio al Phi Beach ed è sembrava nel suo habitat più congeniale, dove la bellezza del panorama promette di conservare, o di ripristinare, una natura esente da ogni forma di inquinamento.

Quella con Falkensteiner Hotels & Residences (anche a Brunico, in Alto Adige) è una partnership che offre ai clienti la possibilità di testare EQC e GLC plug-in hybrid durante il soggiorno in hotel. Al tempo stesso Mercedes ha modo di essere nel cuore del lusso e del green, dove la filosofia del marchio può esprimersi con tutte le sue potenzialità. L’installazione di Wallbox Mercedes all’interno della struttura facilita l’esperienza e la rende “perfetta”.