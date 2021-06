Mercedes EQB, il monovolume 7 posti a trazione elettrica

Ormai lʼonda lunga della trazione elettrica non si fermerà. Coinvolge tutti i costruttori del pianeta, le aziende dellʼindotto che “studiano” più adatti ai nuovi veicoli elettrici, e coinvolge anche tutte le tipologie di automobili. Si pensa che siano perfette per la città, ma oggi troviamo sempre più modelli con la trazione a zero emissioni, anche grandi come il monovolume Mercedes EQB .

A richiesta Mercedes EQB è disponibile persino con 7 posti a sedere su tre file di sedili. La Casa di Stoccarda sta espandendo la gamma EQ di vetture elettriche e adesso è il turno di questo monovolume, che nel design richiama con evidenza il modello GLB, sul cui stesso pianale è costruito. Il passo di 2,829 metri è lo stesso e anche il look prende le mosse da qui, a dimostrazione che, oltre alle piccole Smart ormai tutte a batteria, anche i modelli Daimler più grandi possono avere lʼalimentazione al 100% elettrica. Mercedes EQB sarà così la terza vettura a trazione completamente elettrica che il brand della Stella avvia alla produzione in questo 2021.

In grado di ospitare famiglie di ogni tipo e di soddisfare le più disparate esigenze di trasporto, Mercedes EQB offre un bagagliaio che va da 495 a 1.710 litri per la versione a 5 posti e appena poco meno, da 465 a 1.620 litri, per quella con tre file di sedili. In Europa il modello di punta sarà EQB 350 4Matic, quindi a trazione integrale, che assicura unʼautonomia di marcia di circa 420 km a batterie cariche. In seguito arriveranno anche versioni più leggere a trazione anteriore e i livelli di potenza saranno diversi, fino ai 200 kW. La produzione del monovolume è prevista in due siti in Cina e Ungheria.

Nello speciale motori anche la Mercedes EQB