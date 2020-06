Mercedes GLB, il Suv con mille qualità

Mercedes GLB è la classica automobile fuori dagli schemi. Meglio ancora, che gli schemi li fa saltare, perché è un Suv grande e spazioso, tecnologico e polivalente , però Mercedes lʼha pensato come un Suv per famiglie, posizionandolo in un segmento sicuramente accessibile rispetto a quanto ci ha abituato con gli altri suoi Sports Utility.

Lʼimpressione è che, con lʼinedito GLB, la Casa di Stoccarda abbia voluto dimostrare che mettere insieme le qualità di un Suv con quelle di un monovolume (è disponibile anche a 7 posti) è possibile. Ed è possibile farlo in un segmento medio che, in realtà, per misure e contenuti è già palesemente nellʼalto di gamma: lunghezza di 4,634 metri e passo di 2,83, ciò che ha permesso di modulare un abitacolo spazioso e ultra-confortevole. Insomma, la nuova Mercedes GLB è lʼauto giusta per la famiglia e per gli amici, per le vacanze e il tempo libero, ma se vi serve per lavoro potete contarci alla grande.

E dire che finora non cʼera… La GLB nasce infatti dal pianale di Classe A, Classe B e GLA, ma rispetto a queste è notevolmente più grande. Ha forme poderose e un look massiccio, forse poco emozionale ma che trasmette vigore. Gli sbalzi corti e il frontale verticale con i fari incisivi rivelano il lato offroad di GLB, che si esprime al meglio con la trazione integrale 4Matic presente su alcune versioni. Dentro accoglie comodamente 5 passeggeri e il vano bagagli ha una capacità “monstre” di 560 litri. Se serve, si abbatte la seconda fila e il bagagliaio sale fino a 1.800 litri, oppure si alzano i due strapuntini di terza fila per far salire gli amichetti dei figli.

Tante opzioni, ma quel che qualifica il posizionamento premium di GLB è lʼEnergizing. Si tratta del sistema di gestione del comfort che regola la luminosità, la musica e la funzione massaggio, creando svariati programmi finalizzati al benessere, e con lʼEnergizing Coach abbiamo anche i suggerimenti giusti. Per la sicurezza cʼè poi un sistema di telecamere e sensori radar in grado di “vedere” fino a 500 metri di distanza (Distronic), automatizzando parzialmente la marcia, ad esempio riducendo la velocità in prossimità di curve, incroci e rotatorie.

Di serie il veicolo è dotato di MBUX, lʼinterfaccia che dialoga con la nostra voce. E di serie sono anche i due display da 7 pollici per la strumentazione e il display multimediale con touchscreen (a richiesta due da 10,25 pollici). Mercedes GLB è disponibile con motorizzazioni a benzina e diesel a partire da 116 CV (180d a gasolio), ma al top cʼè una variante AMG da 306 CV. Prezzi da 35.390 euro per la gamma diesel e da 39.129 euro per quella a benzina, tutte con il cambio automatico di serie. La versione AMG 35 4Matic costa 58.200 euro.

