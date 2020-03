Un destino quasi imprevisto per GLB, il nuovo Suv compatto della Casa della stella e il più vicino al target familiare. Il design però ci fa intuire già da lontano come questo modello sia particolare: la mascherina del radiatore è quella propria AMG, ma su una motorizzazione 35 (cioè un piccolo 4 cilindri) è una novità assoluta. Incisiva, cattiva, alta come tutto lʼassetto del veicolo, molto rialzato, che poggia su grandi cerchi in lega leggera da 19 pollici (e a richiesta anche da 21”) e su una coda possente, con doppi terminali di scarico e lo spoiler sul tetto in tinta di carrozzeria.

Il motore della Mercedes AMG GLB 35 4Matic è un 2.0 turbo da 306 CV e 400 Nm di coppia massima, cui è abbinato un cambio sportivo 8G Speedshift a doppia frizione di derivazione AMG. Un Suv grosso, con la solida trazione integrale 4Matic, eppure performante, la cui accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in appena 5,2 secondi. Di serie ha la funzione Race Start, che assicura un regime più elevato alla partenza, così da spuntare uno scatto ancora più rapido. Lanciato in Italia in questi giorni, costa a partire da 58.200 euro.