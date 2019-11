Mercedes AMG GLB 35 4Matic, un corpo due anime

In arrivo in questi giorni sul mercato italiano, Mercedes GLB è un crossover inedito, un poʼ Suv e un poʼ monovolume, con unʼabitabilità importante per viaggiare in tutta comodità e sicurezza. La Casa della stella lo propone già a listino con motorizzazioni a benzina e diesel contenute nella potenza (116 CV la 180d a gasolio), ma adesso stuzzica gli appetiti con la versione AMG 35 4Matic. È questa che assicura qualità di marcia fuori dallʼordinario del segmento Suv, sia su strada per le alte performance che in fuoristrada.

A spingere la Mercedes AMG GLB 35 4Matic è il 4 cilindri 2.0 biturbo, che eroga la potenza di 306 CV e una coppia massima di 400 Nm già a 3.000 giri, così da spuntare uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 5,2 secondi. Per un veicolo di questa mole ‒ lungo 4,634 metri e largo 1,834 ‒ è un dato fantastico. Anche perché cʼè poi da aggiungere la trazione integrale 4Matic e il cambio 8G Speedshift a doppia frizione. Le modalità di marcia sono 5, tra cui “Slippery” per i terreni su fondi scivolosi e poi Comfort, Sport, Sport+ e Individual.

Il look possente e tutto sommato classico degli esterni, con cerchi standard da 19 pollici, nasconde invece la modernità di un abitacolo hi-tech, impreziosito dal sistema di comandi vocali e display MBUX. Questa stabilisce un legame ancora più stretto tra auto, guidatore e passeggeri. Non ancora definiti i prezzi della versione AMG 35 4Matic, mentre le altre versioni ordinarie partono dai circa 35.500 euro della GLB 180d.