Toyota Prius Model Year 2025

Lo stile della nuova Prius si è evoluto verso un look più dinamico grazie a una silhouette che assomiglia molto a quella delle coupé moderne. È costruita sulla piattaforma GA-C di seconda generazione della Toyota New Global Architecture (TNGA), che ha permesso di regalare alla nuova Prius meno chili da portare con sé e una maggiore rigidità. E’ equipaggiata con il sistema ibrido plug-in di nuova generazione, che si vuole far apprezzare per una potenza più elevata grazie a una nuova batteria ad alta capacità. Il frutto è un motore elettrico più potente che lavora insieme a un propulsore a benzina di 2.0 litri, che regalano alla nuova Prius una potenza combinata di 223 CV, un'accelerazione da 0 a 100 km/h che si completa in 6,8 secondi e oltre 80 km di autonomia in modalità EV nel ciclo combinato, con emissioni inferiori a 20g/km di CO2.