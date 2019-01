Toyota lancia la quinta generazione di RAV4

Arriva in Italia in questi giorni, con la prevendita, la quinta generazione di Toyota RAV4, il Suv simbolo del brand e forte di 8,5 milioni di unità vendute nel mondo dal 1994 a oggi (oltre 215 mila in Italia). Lʼattuale quarta generazione ancora ottiene buoni riscontri di vendita, soprattutto nella versione ibrida, e così la nuova generazione sarà commercializzata in Italia soltanto in versione Full Hybrid Electric.