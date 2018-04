Toyota presenta la quinta generazione di RAV4

Il calendario dei saloni auto internazionali non conosce soste. Smaltita la sbornia dellʼ88° edizione di Ginevra, ecco che il circus delle quattro ruote approda a New York, dove si svolge lʼInternational Auto Show. Metropoli globale e contesto ideale dunque per presentare veicoli globali, come il nuovo Toyota RAV4, alla quinta generazione.