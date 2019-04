Toyota lancia in Italia le nuove Corolla 5 porte e SW

Arriva in questi giorni nelle concessionarie italiane la nuova Toyota Corolla . Due carrozzerie ‒ compatta 5 porte e station wagon (Touring Sports) ‒ per questa media di segmento C che prende il posto della Auris e ripropone un nome storico in casa Toyota. Dal 1966 a oggi e con 12 generazioni di prodotto , la Corolla ha infatti conquistato 46 milioni di clienti nel mondo, ciò che ne fa il modello più venduto di sempre nella storia dellʼautomobile.

Nome che sa di antico, ma dotazioni ultra-moderne, con le motorizzazioni Full Hybrid Electric sempre al centro dellʼofferta. In questo caso ce ne sono due: 1.8 benzina/elettrico da 122 CV e lʼinedito e brillante 2.0 da 180 CV, che in modalità solo elettrica raggiunge i 120 km/h di velocità. Lʼefficienza è davvero ai massimi per unʼauto che non ha bisogno di ricariche e colonnine: con un litro di benzina si fanno in media più di 30 chilometri, mentre le emissioni di CO2 si attestano tra i 76 e gli 84 g/km. Non solo, ma le emissioni di ossidi d’azoto (NOx) sono inferiori del 95% per il 1.8 e del 93% per il 2.0 rispetto al limite previsto dalla normativa Euro 6 vigente.